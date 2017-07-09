Трамп рассказал, как Путин на переговорах отбился от его попыток «надавить»

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Вашингтон, 9 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал о беседе с главой России Владимиром Путиным, которая состоялась на саммите G20 в Гамбурге.

Трамп отметил, что на встрече с Путиным поднял вопрос о якобы вмешательстве России в выборы США. Он констатировал на своей странице в Twitter, что дважды в жесткой форме задал российскому лидеру вопрос об этом, однако Путин категорически опроверг слухи.

«Пришло время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией», — сделал вывод американский президент.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Ранее Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным создание структуры, которая бы смогла обеспечивать надежную кибербезопасность.