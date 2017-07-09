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Нью-Йорк, 9 июля. США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, все страны должны принимать участие в диалоге о кибербезопасности включая Россию. Однако это не означает, что Вашингтон доверяет Москве.

«Это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России, и мы никогда не будем доверять России», - заявила Хейли.

Она также добавила, что Вашингтон должен держать к себе ближе те страны, которым не доверяет, так как за ними легче присматривать, именно поэтому в настоящее время США ведут диалог с Россией.