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Политика
США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР
Политика
США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР
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    США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР

    16:55  9 Июля 2017
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    США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР

    Вашингтон, 9 июля. Отказ Китая поддержать резолюцию США, осуждающую ракетные испытания КНДР может негативно отразиться на китайско-американских торговых отношениях. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

    Напомним, 4 июля власти КНДР сообщили об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, ракета пролетела 933 километра, точно поразив цель. 5 июля ракетный пуск КНДР обсуждался на экстренном заседании СБ ООН. США, Франция и Великобритания призвали ввести санкции в ответ на действия Пхеньяна.

    Отвечая на вопрос журналиста, что будет, если Китай не поддержит резолюцию, Хейли заявила, что Вашингтон рассмотрит возможность введения торговых ограничений с Пекином.

    «Если они не согласятся с этим проектом резолюции, то будет ответ. Как заявил президент США Дональд Трамп, он пересмотрит торговые отношения с Китаем», — отметила Хейли.

    Она также добавила, что данный вопрос будет окончательно решен в ближайшее время.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #оон #трамп #кндр #китай #вашингтон #хейли #пхеньян #пекин
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