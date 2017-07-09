США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР

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Вашингтон, 9 июля. Отказ Китая поддержать резолюцию США, осуждающую ракетные испытания КНДР может негативно отразиться на китайско-американских торговых отношениях. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

Напомним, 4 июля власти КНДР сообщили об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, ракета пролетела 933 километра, точно поразив цель. 5 июля ракетный пуск КНДР обсуждался на экстренном заседании СБ ООН. США, Франция и Великобритания призвали ввести санкции в ответ на действия Пхеньяна.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет, если Китай не поддержит резолюцию, Хейли заявила, что Вашингтон рассмотрит возможность введения торговых ограничений с Пекином.

«Если они не согласятся с этим проектом резолюции, то будет ответ. Как заявил президент США Дональд Трамп, он пересмотрит торговые отношения с Китаем», — отметила Хейли.

Она также добавила, что данный вопрос будет окончательно решен в ближайшее время.