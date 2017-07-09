Названы дата и место похорон Ильи Глазунова

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Москва, 9 июля. Известный советский и российский художник Илья Глазунов, скончавшийся сегодня, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Церемония состоится 11 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в столичном правительстве.

Напомним, народный художник СССР скончался в воскресенье. 10 июня он отпраздновал свой 87-й день рождения. За свою плодотворную творческую жизнь он написал тысячи полотен, основал картинную галерею, свыше 300 своих работ он передал в дар Москве.

Глазунов получил известность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Организация ЮНЕСКО в 1999 году наградила его золотой медалью «За вклад в мировую культуру и цивилизацию».