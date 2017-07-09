Валидол для Порошенко: Тиллерсон в Киеве снова варит антироссийское зелье
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сразу из Гамбурга, где только что завершился саммит G20, спешно отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Чем вызвана такая спешка, не без юмора рассказал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который давно сделал свой микроблог своего рода «агентством срочных политических новостей».
«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после двухчасовой беседы Путин — Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — написал сенатор в своем Twitter.
Подписчики бурно отреагировали на запись Пушкова. При этом во многих комментариях обыгрывалась тема, давно обсуждаемая в СМИ — дескать, президент Украины, предположительно, склонен «заливать» проблемы не столько успокаивающими таблетками и сердечным каплями, сколько более традиционными средствами.
— Лучше Тиллерсону вообще не ездить — дешевле станет, и нервы никто не будет трепать.
— Нет подходящего лекарства для Порошенко, а некоторые люди такие нервные.
— Пусть лучше он Петру Лексеичу водки привезет. Русской!
— Там надо виски брать, причем бочку.
— Говорят, Тиллерсон захватил двух санитаров и антипохмелин (огуречный рассол).
И т.д.
Ранее СМИ сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, впервые встретившись очно на полях саммита G20, разговаривали более двух часов. Результатом этой встречи стала серьезная подвижка в решении международных проблем, в первую очередь в сирийском вопросе, о чем, в частности, говорит вступившее 9 июля в силу соглашение о южной зоне деэскалации в Сирии, о котором в ходе саммита договорились Россия и США.
Впрочем, сирийский вопрос — не единственный, где Путину и Трампу удалось достигнуть прогресса. Вот что пишет об этом Алексей Пушков в своем Twitter.
«Трамп сообщил, что настало время двигаться к конструктивной работе с Россией. Здравого смысла у него точно больше, чем у Хиллари с Обамой», — написал сенатор, упомянув в критическом ключе предыдущую администрацию США.
Подписчики Пушкова оценили и эту его запись.
— Если целый день следить за солнцем, то, руководствуясь здравым смыслом, можно сделать вывод, что Солнце крутится вокруг Земли.
— У Обамы здравого смысла тоже хватало, но он был слаб и быстро сдался в объятия «Хилари» и других по палате.
— Трамп и Путин — это два президента, которые должны устроить 24-часовой марафон переговоров во благо всех народов!
Впрочем, некоторые пользователи довольно резонно советуют не обольщаться раньше времени сладкими речами Дональда Трампа, а подождать, как обещания американской администрации трансформируются в соответствующие дела.
Вот, что думают на этот счет подписчики Twitter Алексея Пушкова:
— Трамп, похоже, умеет говорить всем приятные для них вещи, а сам свои дела делает....
— Сколько ни говори «халва, халва» — во рту слаще не станет. Когда за словами последуют дела, — тогда можно будет сказать, что Трамп не Обама.
— Трамп это же и до удара «томагавками» по Сирии говорил! Хороший пример «здравого смысла»…
И т.д.
Тем не менее Алексей Пушков надеется на лучшее.
«Похоже, после G20 фаза крайнего раздражения между Россией и Западом пошла к концу. Трамп не Обама, Макрону нужна Москва, есть сдвиг по Сирии», — пишет он.
Как сообщили информагентства, переговоры между Петром Порошенко и Рексом Тиллерсоном в настоящий момент уже завершились. В ходе пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь США заявил, что антироссийские санкции США будут действовать до разрешения конфликта на Украине.
«Санкции США и ЕС в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины.
При этом напомним — Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, где происходит гражданская война, вызванная государственным переворотом (к слову, спонсированном предыдущей американской администрацией).
Так что, похоже, для скепсиса в отношении обещаний Дональда Трампа и его команды оснований, увы, немало.