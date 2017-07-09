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Валидол для Порошенко: Тиллерсон в Киеве снова варит антироссийское зелье
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    Валидол для Порошенко: Тиллерсон в Киеве снова варит антироссийское зелье

    17:05  9 Июля 2017
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    Валидол для Порошенко: зачем Тиллерсон снова варит антироссийское зелье

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сразу из Гамбурга, где только что завершился саммит G20, спешно отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Чем вызвана такая спешка, не без юмора рассказал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который давно сделал свой микроблог своего рода «агентством срочных политических новостей».

    «Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после двухчасовой беседы Путин — Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — написал сенатор в своем Twitter.

    Подписчики бурно отреагировали на запись Пушкова. При этом во многих комментариях обыгрывалась тема, давно обсуждаемая в СМИ — дескать, президент Украины, предположительно, склонен «заливать» проблемы не столько успокаивающими таблетками и сердечным каплями, сколько более традиционными средствами.

    — Лучше Тиллерсону вообще не ездить — дешевле станет, и нервы никто не будет трепать.

    — Нет подходящего лекарства для Порошенко, а некоторые люди такие нервные.

    — Пусть лучше он Петру Лексеичу водки привезет. Русской!

    — Там надо виски брать, причем бочку.

    — Говорят, Тиллерсон захватил двух санитаров и антипохмелин (огуречный рассол).

    И т.д.

    Ранее СМИ сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, впервые встретившись очно на полях саммита G20, разговаривали более двух часов. Результатом этой встречи стала серьезная подвижка в решении международных проблем, в первую очередь в сирийском вопросе, о чем, в частности, говорит вступившее 9 июля в силу соглашение о южной зоне деэскалации в Сирии, о котором в ходе саммита договорились Россия и США.

    Впрочем, сирийский вопрос — не единственный, где Путину и Трампу удалось достигнуть прогресса. Вот что пишет об этом Алексей Пушков в своем Twitter.

    «Трамп сообщил, что настало время двигаться к конструктивной работе с Россией. Здравого смысла у него точно больше, чем у Хиллари с Обамой», — написал сенатор, упомянув в критическом ключе предыдущую администрацию США.

    Подписчики Пушкова оценили и эту его запись.

    — Если целый день следить за солнцем, то, руководствуясь здравым смыслом, можно сделать вывод, что Солнце крутится вокруг Земли.

    — У Обамы здравого смысла тоже хватало, но он был слаб и быстро сдался в объятия «Хилари» и других по палате.

    — Трамп и Путин — это два президента, которые должны устроить 24-часовой марафон переговоров во благо всех народов!

    Впрочем, некоторые пользователи довольно резонно советуют не обольщаться раньше времени сладкими речами Дональда Трампа, а подождать, как обещания американской администрации трансформируются в соответствующие дела.

    Вот, что думают на этот счет подписчики Twitter Алексея Пушкова:

    — Трамп, похоже, умеет говорить всем приятные для них вещи, а сам свои дела делает....

    — Сколько ни говори «халва, халва» — во рту слаще не станет. Когда за словами последуют дела, — тогда можно будет сказать, что Трамп не Обама.

    — Трамп это же и до удара «томагавками» по Сирии говорил! Хороший пример «здравого смысла»…

    И т.д.

    Тем не менее Алексей Пушков надеется на лучшее.

    «Похоже, после G20 фаза крайнего раздражения между Россией и Западом пошла к концу. Трамп не Обама, Макрону нужна Москва, есть сдвиг по Сирии», — пишет он.

    Как сообщили информагентства, переговоры между Петром Порошенко и Рексом Тиллерсоном в настоящий момент уже завершились. В ходе пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь США заявил, что антироссийские санкции США будут действовать до разрешения конфликта на Украине.

    «Санкции США и ЕС в отношении РФ будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции», — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины.

    При этом напомним — Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, где происходит гражданская война, вызванная государственным переворотом (к слову, спонсированном предыдущей американской администрацией).

    Так что, похоже, для скепсиса в отношении обещаний Дональда Трампа и его команды оснований, увы, немало.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #донбасс #порошенко #трамп #пушков #тиллерсон
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