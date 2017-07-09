Порошенко заявил, что США не допустят строительства «Северного потока-2»

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Москва, 9 июля. Американская сторона выступает против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Я очень благодарен нашим американским партнерам за очень четкую, эффективную и последовательную позицию по недопущению реализации этого глубоко заполитизированного проекта», — отметил украинский политик по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что «Северный поток-2» призван способствовать развитию энергетических рынков.