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Аккаунт Антона Носика на LiveJournal не будет заблокирован‍
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    Аккаунт Антона Носика на LiveJournal не будет заблокирован‍

    16:35  9 Июля 2017
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    Аккаунт Антона Носика на LiveJournal не будет заблокирован‍

    Москва, 9 июля. Бывший главный редактор «Живого журнала» Василий Гулин сообщил, что аккаунт покойного блогера Антона Носика не будет заблокирован.

    Он пояснил, что администрация «Живого журнала» блокировать аккаунт Антона Носика. Он также выразил сомнения в том, что на базе этого аккаунта возникнет новое медиа, которое будет вести другой автор.

    Ранее стало известно, что минувшей ночью скончался журналист Антон Носик. Супруга Носика подтвердила смерть мужа, отметив, что он скончался на даче у друзей. Причиной смерти послужила внезапная остановка сердца. По ее совам, в настоящее время тело покойного находится в Мытищинском морге.

    Автор: Алексей Громов
    #носик #живой журнал #аккаунт
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