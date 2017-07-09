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Политика
Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» для деэскалации в Донбассе
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    Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» для деэскалации в Донбассе

    18:31  9 Июля 2017
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    Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» к деэскалации в Донбассе

    Киев, 9 июля. Россия должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

    Тиллерсон во время визита в Киев заявил, что для сглаживания конфликта между Украиной и ДНР с ЛНР первый шаг должна сделать Россия.

    «В частности, обеспечить прекращение огня и вывод тяжелых вооружений, — продолжил он. — Это позволит создать нормальные условия для работы наблюдателей ОБСЕ».

    Тиллерсон предложил России «сделать первый шаг» к деэскалации в Донбассе

    Ранее он также заявил, что санкции против России будут сохранять свое действие до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения. В это время в Кремле неоднократно обращали внимание, что Россия выступает лишь как гарант соглашений по Донбассу, как и Франция с Германией. Конфликт в Донбассе является внутриукраинским, уточняли в Москве.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #тиллерсон
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