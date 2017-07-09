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Рассекречены базовые характеристики смартфона ASUS ZenFone 4 Max
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    Рассекречены базовые характеристики смартфона ASUS ZenFone 4 Max

    17:34  9 Июля 2017  /обновлено: 17:56  09 Июля 2017
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    Рассекречены базовые характеристики смартфона ASUS ZenFone 4 Max

    Москва, 9 июля. В Интернет просочились данные о базовых характеристиках нового смартфона ASUS ZenFone 4 Max.

    Информацию опубликовал бенчмарк Geekbench. Как стало известно, у гаджета будет 5,5-дюймовый дисплей. Кроме того, оперативная память телефона будет составлять четыре гигабайта. 

    У ZenFone 4 Max будет сдвоенная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Также создатели наделили его дактилоскопическим сканером.

    Смартфон будет достаточно противоударным, так как от воздействия извне его защитит специальное стекло.

    ASUS ZenFone 4 Max будет представлен в двух цветах — черном или золотом. Ориентировочная цена девайса в России около 14 тысяч рублей.

    Рассекречены базовые характеристики смартфона ASUS ZenFone 4 Max

    Ранее пользователи назвали Samsung Galaxy S8 лучшим смартфоном на рынке‍.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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