Рассекречены базовые характеристики смартфона ASUS ZenFone 4 Max

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Москва, 9 июля. В Интернет просочились данные о базовых характеристиках нового смартфона ASUS ZenFone 4 Max.

Информацию опубликовал бенчмарк Geekbench. Как стало известно, у гаджета будет 5,5-дюймовый дисплей. Кроме того, оперативная память телефона будет составлять четыре гигабайта.

У ZenFone 4 Max будет сдвоенная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Также создатели наделили его дактилоскопическим сканером.

Смартфон будет достаточно противоударным, так как от воздействия извне его защитит специальное стекло.

ASUS ZenFone 4 Max будет представлен в двух цветах — черном или золотом. Ориентировочная цена девайса в России около 14 тысяч рублей.

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