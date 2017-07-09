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Политика
Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций
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    Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций

    16:42  9 Июля 2017
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    Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций

    Киев, 9 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет скорейшего снятия санкций с России. Об этом он заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве.

    «Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории», - заявил Порошенко.

    В свою очередь, Тиллерсон отметил, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Он также добавил, что по запросу президента России Владимира Путина госдеп назначил специального представителя США по Украине Курта Волкера, который поможет Киеву в реализации минских соглашений.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #россия #сша #донбасс #украина #порошенко #госдеп #тиллерсон
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