Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций

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Киев, 9 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет скорейшего снятия санкций с России. Об этом он заявил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве.

«Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории», - заявил Порошенко.

В свою очередь, Тиллерсон отметил, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Он также добавил, что по запросу президента России Владимира Путина госдеп назначил специального представителя США по Украине Курта Волкера, который поможет Киеву в реализации минских соглашений.