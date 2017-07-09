ЮНЕСКО включил Успенский собор в Свияжске в список объектов всемирного наследия

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Париж, 9 июля. Успенский собор, который расположен в Свияжске под Казанью, причислен к объектам, охраняемым ЮНЕСКО. Организация внесла его в список всемирного наследия. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице ЮНЕСКО в Twitter.

«Вписан в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Успенский собор и монастырь город-остров Свияжск, Российская Федерация», — говорится в сообщении.

Успенский собор был построен в 1561 году из камня. Он признан шедевром русского зодчества VI века. Сам город Свияжск считается первым православным поселением на территории всего региона, он был заложен по приказу царя Ивана Грозного.

Добавим, что на сегодняшний день в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся около 30 объектов, расположенных в России.