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Брюссель, 9 июля. Европейский союз поддержал усилия РФ, США и Иордании по деэскалации в Сирии. Об этом заявила сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она напомнила, что Москва, Вашингтон и Амман анонсировали инициативы по поддержке прекращения огня и доставке гуманитарных грузов в юго-западную часть Сирии, действие которых началось в это воскресенье.

Воплощение в реальность данных договоренностей станет основополагающим условием для упрощения межсирийских переговоров под эгидой ООН в швейцарской Женеве, добавила Могерини.

В минувшую пятницу глава дипломатического ведомства РФ заявил, что эксперты трех государств окончили 7 июля в Аммане согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Даръа, Эль-Кунейтра и Сувейда.‍

Напомним, 4 и 5 июля в Астане прошел пятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии. Ранее оппозиция САР подтвердила соблюдение договоренностей перемирия в Даръа.