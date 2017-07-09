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Сирия: Евросоюз поддержал усилия России, США и Иордании по деэскалации
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    Сирия: Евросоюз поддержал усилия России, США и Иордании по деэскалации

    16:12  9 Июля 2017  /обновлено: 16:30  09 Июля 2017
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    Сирия: Евросоюз поддержал усилия России, США и Иордании по деэскалации

    Брюссель, 9 июля. Европейский союз поддержал усилия РФ, США и Иордании по деэскалации в Сирии. Об этом заявила сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. 

    Она напомнила, что Москва, Вашингтон и Амман анонсировали инициативы по поддержке прекращения огня и доставке гуманитарных грузов в юго-западную часть Сирии, действие которых началось в это воскресенье.

    Воплощение в реальность данных договоренностей  станет основополагающим условием для упрощения межсирийских переговоров под эгидой ООН в швейцарской Женеве, добавила Могерини.

    Сирия: Евросоюз поддержал усилия России, США и Иордании по деэскалации

    В минувшую пятницу глава дипломатического ведомства РФ заявил, что эксперты трех государств окончили 7 июля в Аммане согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Даръа, Эль-Кунейтра и Сувейда.‍ 

    Напомним, 4 и 5 июля в Астане прошел пятый раунд переговоров по урегулированию в Сирии. Ранее оппозиция САР подтвердила соблюдение договоренностей перемирия в Даръа. 

    Сирия: Евросоюз поддержал усилия России, США и Иордании по деэскалации

    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #ес #могерини #иордания
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