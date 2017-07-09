Германия приступила к выводу военнослужащих с авиабазы «Инджирлик» в Турции

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Берлин, 9 июля. В Турции стартовал вывод немецких военнослужащих с авиабазы «Инджирлик». Об этом сообщили в воскресенье немецкие СМИ.

Согласно предварительным данным, Берлин рассчитывает завершить переброску солдат на территорию ФРГ до конца июля. После этого их переведут в Иорданию.

Germany begins withdrawing troops from Turkish air base https://t.co/gSfcvcTMuU — Reuters World (@ReutersWorld) July 9, 2017

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал немецкую сторону за запрет его выступления в Гамбурге.