Медведев назвал Носика первопроходцем российского Интернета

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Москва, 9 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью блогера Антона Носика.

«Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком», — заметил премьер-министр.

Медведев напомнил, что с именем Носика связано создание известных интернет-ресурсов в стране. Он отметил, что эти проекты по-прежнему пользуются популярностью «у людей самых разных поколений и убеждений».

«Он много успел», — констатировал глава правительства.

Ранее супруга Носика сообщила, что блогер умер от остановки сердца.