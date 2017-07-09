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Медведев назвал Носика первопроходцем российского Интернета
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    Медведев назвал Носика первопроходцем российского Интернета

    16:12  9 Июля 2017
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    Медведев назвал Носика первопроходцем российского Интернета

    Москва, 9 июля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью блогера Антона Носика.

    «Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком», — заметил премьер-министр.

    Медведев назвал Носика первопроходцем российского Интернета

    Медведев напомнил, что с именем Носика связано создание известных интернет-ресурсов в стране. Он отметил, что эти проекты по-прежнему пользуются популярностью «у людей самых разных поколений и убеждений».

    «Он много успел», — констатировал глава правительства.

    Ранее супруга Носика сообщила, что блогер умер от остановки сердца.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #медведев #носик
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