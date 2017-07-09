Сергей Лазарев объявил о завершении музыкальной карьеры

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Москва, 9 июля. Российский певец, актер театра и кино Сергей Лазарев рассказал, что планирует приостановить музыкальную карьеру ради театральной деятельности.

34-летний артист также является приглашенной звездой Московского драматического театра имени Пушкина. В настоящее время театр закрывает очередной сезон и прощается с постановкой «Одолжите тенора», где участник «Евровидения-2016» играл одну из главных ролей.

По словам Лазарева, это был первый спектакль, после которого о нем заговорили как об актере.

Популярный музыкант отметил, что не планирует заканчивать свое участие в театральной жизни, а уже через два года временно приостановит свое музыкальное творчество ради актерского ремесла, передает телеканал Мир 24.

Он подчеркнул, что в его профессиональной карьере первое место будет отведено театру, а только потом — концертам.

Напомним, участников «Евровидения-2017», которое прошло в столице Украины, обвинили в копировании номера Лазарева.