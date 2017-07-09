Ученые: В будущем Юпитер заменит Солнце в Солнечной системе

В Избранное

Москва, 9 июля. В будущем Юпитер якобы сможет заменить Солнце в звездной системе. Так считает группа ученых.

Согласно одной из теорий, газовый гигант является «неудавшейся» звездой. Однако это изменится в том случае, если Солнце взорвется сверхновой и затухнет. Высвободившийся водород может осесть на Юпитере.

Напомним, ранее представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали о том, что зонд Juno пролетит над Большим красным пятном Юпитера.