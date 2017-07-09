Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
США угрожают Китаю «последствиями» за отказ поддержать резолюцию по КНДР
Экономика
Ирак начал бурение первой нефтяной скважины на границе с Ираном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак начал бурение первой нефтяной скважины на границе с Ираном

    15:48  9 Июля 2017
    314

    Ирак начал бурение первой нефтяной скважины на границе с Ираном

    Багдад, 9 июля. В Ираке начались работы по бурению первой нефтедобывающей скважины вблизи границы с Ираном. В поле Хувейза в провинции Мейсан, где установлена скважина, прошла церемония ее открытия.

    На торжество приехал министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Как передают СМИ, в своем выступлении глава нефтяного ведомства призвал рабочих как можно скорее справиться с задачей по бурению первой скважины и приступить к новым.

    Ирак начал бурение первой нефтяной скважины на границе с Ираном

    Добавим, что на сегодняшний день Ирак по объему добываемой нефти занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. Сегодня в этой стране добывают до 4,3 баррелей в сутки. 

    Автор: Кира Мирова
    #аль-лаиби
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко объяснил, почему «больше всех» хочет отмены антироссийских санкций

        16:42 9 Июля 2017 317
        Читать
        16:12
        Сегодня

        Трамп назвал два условия отмены антироссийских санкций
        15:58
        Сегодня

        Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге
        14:51
        Сегодня

        Порошенко опубликовал видео долгожданной встречи с Тиллерсоном
        14:49
        Сегодня

        Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма
        14:24
        Сегодня

        Медведев: Творчество Ильи Глазунова было пропитано любовью к России

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 6744

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12495

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1630

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3050

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2386
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        Ирак объявил о полной победе над ИГ в Мосуле

        15:21   9 Июля 2017
        198
        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        14:44   9 Июля 2017
        589
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        226
        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        12:25   9 Июля 2017
        3300