Ирак начал бурение первой нефтяной скважины на границе с Ираном

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Багдад, 9 июля. В Ираке начались работы по бурению первой нефтедобывающей скважины вблизи границы с Ираном. В поле Хувейза в провинции Мейсан, где установлена скважина, прошла церемония ее открытия.

На торжество приехал министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Как передают СМИ, в своем выступлении глава нефтяного ведомства призвал рабочих как можно скорее справиться с задачей по бурению первой скважины и приступить к новым.

Добавим, что на сегодняшний день Ирак по объему добываемой нефти занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. Сегодня в этой стране добывают до 4,3 баррелей в сутки.