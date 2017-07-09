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Geely показала фото нового компактного кроссовера Vision X3
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    Geely показала фото нового компактного кроссовера Vision X3

    15:52  9 Июля 2017
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    Geely показала фото нового компактного кроссовера Vision X3

    Москва, 9 июля. Китайская компания Geely опубликовала фотографии нового компактного кроссовера Vision X3.

    По данным компании, Vision X3 появится в продаже к концу 2017 года. Отмечается, что новый кроссовер будет дороже модели Vision X1, стоимость которого на рынке в Китае составляет около 350 тысяч рублей.

    Новый кроссовер Vision X3 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность составляет в 102 лошадиные силы. Однако информация о трансмиссии и других узлах автомобиля пока нет.

    Дизайн нового Vision X3 выполнен в фирменном стиле компании. Автомобиль получил решетку радиатора с концентрическим обрамлением, а также множество пластиковых накладок по периметру кузова. Кроме того, автомобиль оснащен светодиодными задними фонарями и стильными ходовыми огнями.

    Автор: Алексей Громов
    #кроссовер #geely #vision x3
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