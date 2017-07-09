Трамп назвал два условия отмены антироссийских санкций
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Вашингтон, 9 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин не обсуждали на саммите G20 вопрос отмены санкций. Об этом заявил в воскресенье американский лидер.
«Ничего не будет сделано до тех пор, пока не будут решены сирийская и украинская проблемы!» — подчеркнул Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп указал на необходимость налаживания конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой.