Донбасс сегодня: смертельный «Гиацинт», бесславный конец «правосеков», понос в ВСУ

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Донбасс сегодня, 9 июля. Смертельный «Гиацинт», «Правый сектор**» Киеву больше не нужен, зачем Климкин расстался с вышиванкой, массовый понос в ВСУ из-за съеденной тухлятины.

«Гиацинт» пахнет смертью

Украинские военные, в нарушение минских договоренностей, разместили у линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. Об этом со ссылкой на разведданные сообщил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных минскими договоренностями вооружений ВСУ вдоль линии соприкосновения, — отметил Басурин. — Так, в районе населенного пункта Польное, находящегося всего в девяти километрах до линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».

Подавление бунта «правосеков»

Командование вооруженных сил Украины намерено переформировать так называемые «нацбаты» в линейные батальоны бригад ВСУ. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, генштаб Украины принял решение преобразовать добровольческие батальоны украинских националистов в линейные батальоны отдельных бригад ВСУ в связи с двумя проблемами. Во-первых — высокий уровень коррупции в рядах нацбатов. И второе — в связи с частыми случаями бунтов националистов, в том числе военного крыла запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» против командования ВСУ.

«В связи с высоким уровнем коррупции и участившимися случаями неповиновения нацбатальонов в генеральном штабе Украины рассматривается вопрос об их переформировании в линейные батальоны отдельных бригад ВСУ, — отметил Басурин. — В ближайшее время начальник украинского генштаба Виктор Муженко планирует посетить ряд бригад в зоне так называемой АТО для рассмотрения вопроса о ликвидации отдельных добровольческих батальонов и увольнения неугодных командиров».

Басурин добавил, что практически во всех соединениях и воинских частях ВСУ в настоящее время отмечается некомплект личного состава, а по ряду позиций он достигает 50-70%. Спешные попытки поставить под ружье контрактников ситуацию в ВСУ улучшить не в состоянии, отметил замком оперативного командования ДНР.

Климкин ради Донбасса расстался с вышиванкой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который находится в Киеве с визитом.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия Украины и ООН», — сообщили в офисе главы украинского МИД, отметив, что темы, которые обсуждали Климкин и Гутерреш, касались в первую очередь ситуации в Донбассе.

На память глава украинского МИД подарил генсеку ООН вышиванку.

«Вышиванка — это не просто одежда. Это частица Украины. И она действительно подойдет генеральному секретарю ООН», — написал Климкин в своем Twitter, поблагодарив Гутерреша за солидарность с Украиной.

«Паша, а труселя в комплекте?» — спросил в комментарии к твиту Климкина какой-то невоспитанный пользователь.

Вишиванка - не просто одяг. Це частинка України. І вона справді пасуватиме Генеральному секретарю ООН. Вітаємо в Україні! @antonioguterres pic.twitter.com/iTuM4a01rc — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 9, 2017

Понос в ВСУ

Более 30 украинских военных были госпитализированы в Донбассе в связи с пищевым отравлением после использования в пищу просроченных продуктов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, из-за употребления в пищу тухлятины в больницы с расстройством кишечника попали как минимум 36 бойцов из 24-й бригады ВСУ. Причем ситуация эта вполне типична для украинской армии, отметил подполковник ЛНР.

«В связи с участившимися случаями пищевых отравлений в частях и подразделениях ВСУ командованием ОТГ (отдельной тактической группы) «Луганск» проводятся мероприятия по проверке состояния и качества продуктов питания», — отметил Марочко.

* Организация запрещена на территории РФ.