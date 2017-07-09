Aston Martin представила спортивный болид без двигателя Race Car

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Лондон, 9 июля. Известная британская автомобильная компания Aston Martin представила первый среди своих моделей компактный спортивный электромобиль Race Car. Как сообщают источники, машина является версией модели 2017 года V8 Vantage GTE.

Новый электромобиль будет называться RapidE, первую его серию предполагается выпустить в 2019 году, а пока что представлена только его миниатюрная версия без двигателя, которая будет участвовать в Red Bull Soapbox Race в Александра-палас в Лондоне. В этой гонке участвуют самые причудливые модели колесных транспортных средств, основанные на образах из фильмов — странные автомобильчики без двигателя скатываются с горки, движимые только гравитацией и силой мышц.