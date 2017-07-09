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Лидер группы «Алиса» Кинчев объяснил свое падение на сцене фестиваля «Нашествие»
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    Лидер группы «Алиса» Кинчев объяснил свое падение на сцене фестиваля «Нашествие»

    15:40  9 Июля 2017
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    Фронтмен группы «Алиса» Кинчев рухнул на сцене на «Нашествии»

    Тверь, 9 июля. Лидер легендарной российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поскользнулся и рухнул на сцене фестиваля «Нашествие», которое проходит в Тверской области. 

    Сам музыкант не сильно огорчился, а еще и прокомментировал инцидент, отметив, что «шлепнулся на скользком полу», сообщает Газета.Ru.

    «Надо было что-то сказать по этому поводу», — отреагировал Кинчев на свое падение во время общения с журналистами.

    На кадрах видно (3.46), как музыкант заканчивал исполнять песню, резко развернулся и упал. 

    Напомним, один из крупнейших фестивалей рок-музыки «Нашествие» проходит в Завидово 7-9 июля.

    В ходе фестиваля со своими композициями выступили группы «Сплин», «Пилот» и «Кипелов». Сегодня вечером мероприятие закроет группа «Браво». 

    Автор: Дана Балан
    #тверь #кинчев #алиса #нашествие
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