Лидер группы «Алиса» Кинчев объяснил свое падение на сцене фестиваля «Нашествие»

В Избранное

Тверь, 9 июля. Лидер легендарной российской рок-группы «Алиса» Константин Кинчев поскользнулся и рухнул на сцене фестиваля «Нашествие», которое проходит в Тверской области.

Сам музыкант не сильно огорчился, а еще и прокомментировал инцидент, отметив, что «шлепнулся на скользком полу», сообщает Газета.Ru.

«Надо было что-то сказать по этому поводу», — отреагировал Кинчев на свое падение во время общения с журналистами.

На кадрах видно (3.46), как музыкант заканчивал исполнять песню, резко развернулся и упал.

Напомним, один из крупнейших фестивалей рок-музыки «Нашествие» проходит в Завидово 7-9 июля.

В ходе фестиваля со своими композициями выступили группы «Сплин», «Пилот» и «Кипелов». Сегодня вечером мероприятие закроет группа «Браво».