Тиллерсон рассказал Порошенко об условиях отмены антироссийских санкций

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Киев, 9 июля. Санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Тиллерсон констатировал, что санкции против России будут действовать до реализации минских соглашений, в которых Москва выступает лишь в роли гаранта вместе с Берлином и Парижем. Таким образом, госсекретарь США практически переложил выполнение договора по Донбассу с Украины на Россию.

«Санкции США и Евросоюза останутся по отношению к России до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали те санкции», — пообещал он Порошенко.

Ранее в ДНР заявили об очередных нарушениях минских соглашений со стороны Киева. Украинская армия вновь атаковали города и села республики.