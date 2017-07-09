Сирия: Дамаск прокомментировал договоренность РФ и США о перемирии

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Дамаск, 9 июля. Правительство Сирии в Дамаске прокомментировало первые результаты перемирия, установленного в сирийской провинции Даръа. В правительстве заявили, что будут приветствовать любые формы перемирия, которые будут вести к нормализации обстановки в стране.

Как отметили в Дамаске, тот факт, что перемирие на юго-западе Сирии не было нарушено в первые же часы, является «удовлетворительным признаком».

«Мы приветствуем любые шаги, которые позволят прекратить огонь и проложить путь к мирному решению», — заявил высокопоставленный чиновник в Дамаске.

Напомним, перемирие было установлено сегодня в полдень по сирийскому времени.