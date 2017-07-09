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Сирия новости 9 июля 16.30: задержан лидер ИГ в Идлибе, «Файлак Ар-Рахман» обстреливает кварталы столицы
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    Сирия новости 9 июля 16.30: задержан лидер ИГ в Идлибе, «Файлак Ар-Рахман» обстреливает кварталы столицы

    16:30  9 Июля 2017
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    «Файлак Ар-Рахман» обстреливает кварталы столицы

    Сирия, 9 июля. Исламисты «Файлак Ар-Рахман» открыли огонь по мирным районам Дамаска. Боевики «Тахрир Аш-Шам» задержали одного из командиров ИГ* в Идлибе. ИГ потеряло высоту Аль-Аллам Аль-Шарки к востоку от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружили группу боевиков в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; утратили две стратегические позиции недалеко от населенного пункта Харб Нафса к северу от Хомса; потеряли нескольких солдат в боях с ИГ близ гор Аш-Шумария восточнее  Хомса.

    «Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло высоту Аль-Аллам Аль-Шарки к востоку от Хомса; организовало теракт с участием террористки-смертницы в Мосуле; убило 23 солдат иракской армии в районе Старый город в Западном Мосуле.

    «Тахрир Аш-Шам»: задержала одного из высокопоставленных командиров ИГ в Идлибе.

    «Файлак Ар-Рахман»: понесла потери в живой силе и военной технике в боях с САА в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; открыла огонь по мирным районам Дамаска.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), заняв несколько зданий, окружили группу боевиков в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (Syria_Hezb_Iran). Подробности случившегося не оглашаются. ВВС Сирии между тем проводят бомбардировки укрепленных пунктов и военных штабов группировки «Файлак Ар-Рахман» в кварталах Айн-Тарма и Джобар, передает информационный портал Qasioun News. В результате авианалетов были ликвидированы порядка 20 исламистов, а также два военных пикапа, оснащенных крупнокалиберными пулеметными установками.

    Согласно данным Twitter-канала (ahmadalissa), радикалы вновь открыли огонь по жилым кварталам столицы. Обстрелу подвергся район Старый город на западе Дамаска. Никакой информации о нанесенном боевиками уроне пока не поступало.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Ранее 5-й штурмовой корпус САА вместе с бойцами «Хезболлы» и «Лива Фатимиюн» заняли часть газового месторождения Аль-Хейль к востоку от Пальмиры, оказавшись всего в 15 километрах от ключевого города Ас-Сухна, передает информационное агентство Al Masdar News. Кроме того, спецотряд «Тигры» продвигается к Ас-Сухне, планомерно наступая со стороны провинции Ракка. Таким образом, правительственные войска и их союзники планируют атаковать город с двух направлений.

    Продолжились столкновения в районе горной гряды Аш-Шумария, в ходе которых проасадовским ополченцам-шиитам удалось отбить у террористов ИГ ключевую высоту Аль-Аллам Аль-Шарки. Напомним, накануне боевики попытались атаковать укрепрайоны САА вблизи Аш-Шумарии, тем не менее нападение было отбито. В результате боев были уничтожены по меньшей мере восемь исламистов. Правительственные силы, в свою очередь, также понесли потери в живой силе — погибли шесть солдат САА, еще пятеро были ранены.

    Тем временем боевики «Ахрар Аш-Шам» напали на укрепленные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Харб Нафса к северу от столицы региона, захватив две стратегические позиции армии Башара Асада. Военный источник в социальной сети Twitter (Ordonnantie) сообщает о шести погибших солдатах правительственных войск, многие получили ранения. Сирийская армия открыла ответный огонь по позициям боевиков на окраине города Тель Захаб, передает новостное агентство Qasioun News.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На юге Сирии в провинциях Даръа, Кунейтра и Эс-Сувейда в полдень вступил в силу режим перемирия между боевиками Сирийской свободной армии** (ССА) и правительственными войсками. Стороны сообщают, что на данный момент соглашение соблюдается. Противники прекратили вести боевые действия. Напомним, договоренность была достигнута в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге. За ее соблюдением будут следить силы военной полиции РФ.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Как сообщает агентство новостей Qasioun News, боевики антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам» задержали одного из командиров так называемой службы безопасности «Исламского государства»* Абу Сулеймана Аль-Руси в административном центре провинции. Ранее радикалы заявляли о начале масштабной операции по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ, в ходе которой уже были нейтрализованы десятки террористов ИГ, а также найдены запасы оружия и взрывчатых веществ. Исламисты вооруженной оппозиции призвали местных жителей оказать содействие в поиске ИГИЛовцев. В разных частях региона в последнее время участились теракты, организаторами которых, скорее всего, являются подпольные формирования «Исламского государства».

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В прошлом году более восьми тысяч курдских бойцов прошли подготовку на базе спецназа США на севере Сирии, передает ливанский информационный портал Al Masdar News. Кроме того, с начала битвы за Ракку 40 тысяч солдат Сирийских демократических сил**** (SDF) были обеспечены современным оружием и боеприпасами. 400 военных транспортных средств, в том числе внедорожники Humvee и противотанковые орудия, были предоставлены курдским формированиям. Об этом сообщает новостное агентство Al Masdar News.

    Напомним, Турция выступает против поставок американского вооружения курдам, поскольку опасается, что оружие в дальнейшем будет использовано против нее.  

    Хотя кампанию по захвату Ракки возглавляют курдские контингенты, спецназ и морские пехотинцы Соединенных Штатов Америки также участвуют в боях с террористами «Исламского государства», а коалиционные военные самолеты проводят бомбардировки укрепленных пунктов радикалов с воздуха. Однако важно отметить, что под ударами западной коалиции нередко гибнет мирное население столицы провинции.

    Ирак

    Карта военных действий — Мосул

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», сообщает о том, что террористы ИГ убили 23 солдат иракской армии в районе Старый город в Западном Мосуле. Тем не менее официальные правительственные источники данную информацию пока не подтверждали.

    В восточной части Мосула женщина-смертница с ребенком на руках активировала на себе «пояс шахида», сообщает военный источник на своей станице в Twitter (APampliega). В результате взрыва погибли двое бойцов вооруженных сил Ирака.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 9 июля 16.30: задержан лидер ИГ в Идлибе, «Файлак Ар-Рахман» обстреливает кварталы столицы
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