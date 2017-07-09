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Политика
Песков прокомментировал заявление Порошенко о переговорах «нормандской четверки»
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    Песков прокомментировал заявление Порошенко о переговорах «нормандской четверки»

    15:43  9 Июля 2017
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    Песков прокомментировал заявление Порошенко о переговорах «нормандской четверки»

    Москва, 9 июля. Телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» стоит на повестке дня, однако когда именно он состоится неизвестно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Телефонный разговор в «нормандском формате» на повестке дня, он готовится, но ясности по срокам пока нет», — отметил Песков.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия, Франция, Украина и Германия продолжат работу по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата». Меркель отметила, что в ближайшее время лидеры «нормандской четверки» проведут телефонный разговор, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие шаги. Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил, что телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» состоятся в этом месяце. 

    Автор: Алексей Громов
    #путин #меркель #донбасс #порошенко #нормандская четверка #песков #макрон
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