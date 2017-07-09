Отравившаяся грибами россиянка скончалась на Крите

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Ираклион, 9 июля. Жительница Татарстана скончалась на Крите из-за отравления российскими грибами.

Семья из Татарстана заселилась в отель Ираклиона 1 июля. После завтрака им стало плохо, и они обратились за помощью к врачам.

Когда специалисты прибыли в гостиницу, женщина уже была мертва. Ее муж был госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии.

По некоторым данным, пара отравилась грибами. Кроме того, ядовитые продукты они съели еще в России. Отмечается, что симптомы отравления в некоторых случаях могут проявляться не сразу.

Ранее в Татарстане бык атаковал двух пьяных грибников. Один человек погиб.