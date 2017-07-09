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Порошенко попросил помощи у нового спецпосланника США по Украине
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    Порошенко попросил помощи у нового спецпосланника США по Украине

    15:32  9 Июля 2017
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    Порошенко попросил помощи у нового спецпосланника США по Украине

    Киев, 9 июля. Назначение Курта Волкера на должность специального посланника США на Украине может позволить реализовать минские договоренности. Так считает президент Украины Петр Порошенко.

    «Рассчитываю, что ваш богатый опыт в соединение с вашей решительностью ускорит переговорный процесс и скоординирует наши действия, которые позволят нам рассчитывать на полную имплементацию минских соглашений», — отметил украинский политик.

    Порошенко попросил помощи у нового спецпосланника США по Украине

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #порошенко
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