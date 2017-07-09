Порошенко попросил помощи у нового спецпосланника США по Украине

Киев, 9 июля. Назначение Курта Волкера на должность специального посланника США на Украине может позволить реализовать минские договоренности. Так считает президент Украины Петр Порошенко.

«Рассчитываю, что ваш богатый опыт в соединение с вашей решительностью ускорит переговорный процесс и скоординирует наши действия, которые позволят нам рассчитывать на полную имплементацию минских соглашений», — отметил украинский политик.