В Избранное

В юго-западной части Сирии в 12.00 по местному времени вступил в силу режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 7 июля в Гамбурге. Перемирие распространяется на провинции Даръа, Эс-Сувейда и Кунейтра, которые почти пополам делят военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и боевики вооруженной оппозиции. Однако отдельные районы южных провинций находятся в оккупации террористических формирований «Джебхат Фатх аш-Шам»* (или «Джебхат ан-Нусра»*) и «Исламское государство»* (обе организации запрещены в РФ).

Следить за соблюдением сторонами конфликта режима тишины будут подразделения российской военной полиции, которые уже прибыли в регион. Ранее официальный Дамаск подтвердил участие полицейских РФ в обеспечении безопасности в юго-западном районе республики. Отмечалось также, что военнослужащие будут оснащены только легким стрелковым оружием. На данный момент, согласно сведениям представителей как правительственных, так и оппозиционных сил САР, нарушений введенного режима без огня пока зафиксировано не было.

Однако будут ли новые провокации со стороны боевиков, пользующихся поддержкой Соединенных Штатов, или же Вашингтон теперь действительно заинтересован в деэскалации ситуации в Сирии? Политолог Олег Матвейчев в интервью для Федерального агентства новостей подчеркнул, что в установлении мира в САР изначально и до сих пор были искренне заинтересованы только Москва и сам официальный Дамаск. Вашингтон же, по его мнению, никак не изменил свою позицию по сирийскому конфликту.

«Было мирное прекрасное государство, куда вся Европа любила ездить отдыхать: дешево, восточная экзотика, все дружелюбно и толерантно. Башар Асад со своей женой были звездами всех европейских журналов. Так было раньше. Потом некие силы — прежде всего, США, Саудовская Аравия, Катар и их союзники — развязали на территории этой страны войну. Соответственно, они были заинтересованы в ней. Затем войну частично подхватили также курды, Турция и другие. Но именно Вашингтон, Эр-Рияд, Доха — они вкладывали деньги в ИГИЛ*. Тогда на помощь Сирии пришла Россия, которая как раз заинтересована в мире. Сейчас все продолжается точно так же, ровным счетом ничего не изменилось».

По-прежнему одна сторона борется за мир в арабской республике, в то время как другая под видом борьбы с терроризмом продолжает провоцировать эскалацию военных действий. Соединенные Штаты, более того, заинтересованы в «вечной» войне, которая бы не прекращалась никогда, убежден эксперт. Соответственно, именно поэтому непосредственным гарантом безопасности в зоне снижения напряженности на юго-западе республики выступает только Москва, которая направила в регион свои подразделения военной полиции.

«Западная коалиция, которая была создана для борьбы с ИГИЛ, за все годы своего существования не может похвастаться никакими значительными военными успехами. Однако по войскам Башара Асада они стреляют регулярно. Россия же выступает за мир и свои силы направляет, соответственно, на патрулирование районов в Сирии с целью обеспечения безопасности».

Таким образом, стоит ожидать новых провокаций со стороны Вашингтона и проамериканских боевиков, дислоцирующихся на юго-западе арабской республики, уверен Олег Матвейчев. Соединенные Штаты и их союзники продолжать искать и искусственно создавать поводы для дальнейшего обострения сирийского конфликта.

«Безусловно, вторая сторона не имеет никакой доброй воли для того, чтобы установившийся на данный момент мир сохранять. И ИГИЛ, и боевики, непосредственно связанные с США и Саудовской Аравией, а также английские и британские спецслужбы — все они будут заниматься созданием провокаций, обвинять во всем Асада. Появятся также какие-нибудь очередные «Белые каски». На словах они, конечно, говорят, что они за мир, потому что открыто выступать за войну как-то не принято, на самом же деле их позиция совсем не изменилась. Тиллерсон говорил, что Башар Асад не должен управлять страной в долгосрочной перспективе. Об этом же говорил и Барак Обама. Однако у них не хватает сил для того, чтобы делать крупные пакости, поэтому США пока будут пакостить по мелочи».

* Организация запрещена на территории РФ.