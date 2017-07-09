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Военная полиция РФ в Сирии: почему за соблюдением соглашения Путина и Трампа следит только Россия
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    Военная полиция РФ в Сирии: почему за соблюдением соглашения Путина и Трампа следит только Россия

    15:35  9 Июля 2017
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    Военная полиция РФ в САР: почему за соблюдением перемирия следит только Россия

    В юго-западной части Сирии в 12.00 по местному времени вступил в силу режим прекращения огня, соглашение о котором было достигнуто в ходе встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 7 июля в Гамбурге. Перемирие распространяется на провинции Даръа, Эс-Сувейда и Кунейтра, которые почти пополам делят военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и боевики вооруженной оппозиции. Однако отдельные районы южных провинций находятся в оккупации террористических формирований «Джебхат Фатх аш-Шам»* (или «Джебхат ан-Нусра»*) и «Исламское государство»* (обе организации запрещены в РФ).

    Следить за соблюдением сторонами конфликта режима тишины будут подразделения российской военной полиции, которые уже прибыли в регион. Ранее официальный Дамаск подтвердил участие полицейских РФ в обеспечении безопасности в юго-западном районе республики. Отмечалось также, что военнослужащие будут оснащены только легким стрелковым оружием. На данный момент, согласно сведениям представителей как правительственных, так и оппозиционных сил САР, нарушений введенного режима без огня пока зафиксировано не было.

    Кунейтра

    Однако будут ли новые провокации со стороны боевиков, пользующихся поддержкой Соединенных Штатов, или же Вашингтон теперь действительно заинтересован в деэскалации ситуации в Сирии? Политолог Олег Матвейчев в интервью для Федерального агентства новостей подчеркнул, что в установлении мира в САР изначально и до сих пор были искренне заинтересованы только Москва и сам официальный Дамаск. Вашингтон же, по его мнению, никак не изменил свою позицию по сирийскому конфликту.

    «Было мирное прекрасное государство, куда вся Европа любила ездить отдыхать: дешево, восточная экзотика, все дружелюбно и толерантно. Башар Асад со своей женой были звездами всех европейских журналов. Так было раньше. Потом некие силы — прежде всего, США, Саудовская Аравия, Катар и их союзники — развязали на территории этой страны войну. Соответственно, они были заинтересованы в ней. Затем войну частично подхватили также курды, Турция и другие. Но именно Вашингтон, Эр-Рияд, Доха — они вкладывали деньги в ИГИЛ*. Тогда на помощь Сирии пришла Россия, которая как раз заинтересована в мире. Сейчас все продолжается точно так же, ровным счетом ничего не изменилось».

    Военная полиция РФ в САР: почему за соблюдением перемирия следит только Россия

    По-прежнему одна сторона борется за мир в арабской республике, в то время как другая под видом борьбы с терроризмом продолжает провоцировать эскалацию военных действий. Соединенные Штаты, более того, заинтересованы в «вечной» войне, которая бы не прекращалась никогда, убежден эксперт. Соответственно, именно поэтому непосредственным гарантом безопасности в зоне снижения напряженности на юго-западе республики выступает только Москва, которая направила в регион свои подразделения военной полиции.

    «Западная коалиция, которая была создана для борьбы с ИГИЛ, за все годы своего существования не может похвастаться никакими значительными военными успехами. Однако по войскам Башара Асада они стреляют регулярно. Россия же выступает за мир и свои силы направляет, соответственно, на патрулирование районов в Сирии с целью обеспечения безопасности».

    Военная полиция РФ прибыла на юго-запад Сирии

    Таким образом, стоит ожидать новых провокаций со стороны Вашингтона и проамериканских боевиков, дислоцирующихся на юго-западе арабской республики, уверен Олег Матвейчев. Соединенные Штаты и их союзники продолжать искать и искусственно создавать поводы для дальнейшего обострения сирийского конфликта.

    «Безусловно, вторая сторона не имеет никакой доброй воли для того, чтобы установившийся на данный момент мир сохранять. И ИГИЛ, и боевики, непосредственно связанные с США и Саудовской Аравией, а также английские и британские спецслужбы — все они будут заниматься созданием провокаций, обвинять во всем Асада. Появятся также какие-нибудь очередные «Белые каски». На словах они, конечно, говорят, что они за мир, потому что открыто выступать за войну как-то не принято, на самом же деле их позиция совсем не изменилась. Тиллерсон говорил, что Башар Асад не должен управлять страной в долгосрочной перспективе. Об этом же говорил и Барак Обама. Однако у них не хватает сил для того, чтобы делать крупные пакости, поэтому США пока будут пакостить по мелочи».

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #барак обама #дональд трамп #россия #сша #сирия #игил #башар асад #рекс тиллерсон
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