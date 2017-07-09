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Политика
Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге
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    Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге

    15:58  9 Июля 2017  /обновлено: 16:03  09 Июля 2017
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    Трамп рассказал о «стычке» с Путиным на первой встрече в Гамбурге

    Вашингтон, 9 июля. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге решительно отрицал вмешательство России в предвыборную кампанию в США. Об этом на своей странице в twitter написал сегодня Трамп. 

    «Я сильно давил на президента Путина, спрашивая его о вмешательстве России в наши выборы. Он решительно отрицал это», — говорится в сообщении.

    Как сообщают американские СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, спор между лидерами двух стран на тему «вмешательства» длился около 40 минут, при том, что весь разговор продолжался немногим более двух часов.

    Иногда политики даже повышали голос. Издания пишут, что Путин требовал предоставить доказательства якобы имевшего место вмешательства.

    Первая встреча Путина и Трампа должна была длиться 30 мин. Но президенты вышли за рамки регламента. Их разговор не могли прервать ни помощники, ни даже первая леди США. Как пишут СМИ, Меланью Трамп попросили «забрать мужа», однако и это не остановило беседу.

    В итоге продолжительного спора американский президент заявил, что принял доводы Путина, и назвал встречу «грандиозной». 

    10 Фото.
    10 Фотографий
    Пресс-служба Президента РФ
    Автор: Кира Мирова
    #путин #трамп
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