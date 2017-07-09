Nissan назвала стоимость нового компактного кроссовера Kicks‍

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Москва, 9 июля. Компания Nissan озвучила предварительную стоимость нового компактного кроссовера Kicks.

По данным компании, в настоящее время начато серийное производство Nissan Kicks нового поколения. Новый кроссовер появиться на китайском рынке до конца июля. Стоимость Nissan Kicks будет варьироваться от 887 тысячи рублей и до 1,2 миллиона рублей.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 124 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором X-Tronic. Кроме того, Nissan Kicks получил модифицированный круиз-контроль, а также технологию автоматической парковки и систему распознавания слепых зон.