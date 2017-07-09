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Вашингтон, 9 июля. Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Сирии в Гамбурге заявил, что теперь время задуматься о конструктивном сотрудничестве с Москвой. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы провели переговоры о прекращении огня в районах Сирии. Теперь пришло время продвигаться вперед для конструктивного сотрудничества с Россией», — написал он.

Напомним, 7-8 июля в Гамбурге проходил саммит G20, «на полях» которого Путин встретился с главой Белого дома. Лидеры стран обсуждали Сирию, а также сообщения о якобы вмешательстве РФ в выборы США.