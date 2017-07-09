В Сирию отправился российский ракетный фрегат «Адмирал Эссен»

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Севастополь, 9 июля. Ракетный фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вышел из Севастополя и направился к берегам Сирии, где войдет в состав российской группировки боевых кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах Крыма.

По данным агентства, фрегат вооружен крылатыми ракетами «Калибр». Экипажу корабля предстоят многочисленные тренировки по отработке отражения атак с воздуха, с берега и воды.

Также отмечается, что корабль будет взаимодействовать в паре с однотипным фрегатом «Адмирал Григорович», который в настоящее время несет боевую вахту у берегов Сирии.

Стоит отметить, что 23 июня фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также подводная лодка «Краснодар» нанесли удар по позициям террористов в Сирии крылатыми ракетами «Калибр».