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Политика
Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН
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    Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

    17:33  9 Июля 2017  /обновлено: 17:46  09 Июля 2017
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    Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

    Москва, 9 июля. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин пошутил на своей странице в Twitter о вышиванке — подарке министра иностранных дел Украины генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

    Рогозин прокомментировал подарок Климкина во время встречи с генсеком ООН в Киеве. Глава МИД Украины преподнес гостю вышиванку, заметив, что это частичка его страны.

    «Он еще и шьет на дому», — добавил Рогозин в социальной сети.

    Ранее Климкин на своей странице в Twitter заявил, что подаренная вышиванка «действительно подойдет генеральному секретарю ООН».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #климкин #рогозин #гутерреш
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