Рогозин пошутил о подарке главы МИД Украины генсеку ООН

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Москва, 9 июля. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин пошутил на своей странице в Twitter о вышиванке — подарке министра иностранных дел Украины генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Рогозин прокомментировал подарок Климкина во время встречи с генсеком ООН в Киеве. Глава МИД Украины преподнес гостю вышиванку, заметив, что это частичка его страны.

«Он еще и шьет на дому», — добавил Рогозин в социальной сети.

Он ещё и шьет на дому https://t.co/Y0xOxhPbmw — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 9, 2017

Ранее Климкин на своей странице в Twitter заявил, что подаренная вышиванка «действительно подойдет генеральному секретарю ООН».