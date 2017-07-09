Пользователи назвали Samsung Galaxy S8 лучшим смартфоном на рынке‍

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Нью-Йорк, 9 июля. Флагман среди смартфонов южнокорейской корпорации Samsung был признан лидером на рынке смартфонов в США по оценкам пользователей, собранным Strategy Analytics. Американские потребители уверенно назвали наиболее востребованным на рынке Samsung Galaxy S8, который за счет своей доступности обошел даже своего главного конкурента iPhone 7 Plus, который пользователи поставили лишь на 5-е место.

При оценке популярности учитывались данные продаж и отзывы о смартфонах на популярнейших сайтах. Среди наиболее важных для пользователей особенностей Galaxy S8 оказались его камера и экран. Кроме того, пользователи отметили голосового интеллектуального помощника Samsung Galaxy S8.

В целом смартфон от южнокорейской корпорации набрал в оценках Strategy Analytics 4,57 баллов из 5 возможных.