Вечный ему aperol spritz: Захарова прокомментировала смерть блогера Антона Носика

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Москва, 9 июля. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отреагировала на сообщения о смерти российского блогера Антона Носика. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам спикера МИД России, с уходом из жизни Носика «в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает».

Напомним, сегодня утром стало известно, что блогер Носик скончался на даче своего друга. Как сообщила супруга журналиста, причиной смерти стала остановка сердца. Сейчас его тело находится в Мытищинском морге.

Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на приятеля Носика сообщил, что блогер умер из-за «синдрома отмены, поскольку до этого он находился в запое».

Напомним, два года назад российский блогер стал фигурантом уголовного дела после публикации материала о Сирийской Арабской Республике — «Стереть Сирию с лица земли». В статье были «признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам». Сам Носик заявлял, что это всего лишь его мнение.