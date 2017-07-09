Засурский назвал Антона Носика «крестным отцом русского Интернета»

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Москва, 9 июля. Крестным отцом Рунета назвал скончавшегося блогера Антона Носика Иван Засурский, который раньше занимал пост замгенерального директора Rambler&Co, а ныне является председателем ассоциации интернет-издателей.

«Антон Борисович был крестным отцом русского Интернета, если так можно выразиться, основателем важнейших информационных изданий. Мы вместе работали в Rambler. Он был одним из первых журналистов, которые стали использовать Интернет», — цитирует Засурского RT.

Напомним, Носик скончался минувшей ночью на даче в деревне Пирогово под Москвой. Его друзья рассказывают, что всю минувшую неделю Носик буквально не выходил из запоя, из-за чего накануне очень плохо себя чувствовал и принял решение бросить пить. Другие его знакомые утверждают, что журналист имел серьезные проблемы с наркотиками.