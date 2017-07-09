Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул, чтобы поздравить военных с победой
Общество
Засурский назвал Антона Носика «крестным отцом русского Интернета»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Засурский назвал Антона Носика «крестным отцом русского Интернета»

    14:28  9 Июля 2017
    385

    Засурский назвал Антона Носика «крестным отцом русского Интернета»

    Москва, 9 июля. Крестным отцом Рунета назвал скончавшегося блогера Антона Носика Иван Засурский, который раньше занимал пост замгенерального директора Rambler&Co, а ныне является председателем ассоциации интернет-издателей. 

    «Антон Борисович был крестным отцом русского Интернета, если так можно выразиться, основателем важнейших информационных изданий. Мы вместе работали в Rambler. Он был одним из первых журналистов, которые стали использовать Интернет», — цитирует Засурского RT.

    Засурский назвал Антона Носика «крестным отцом русского Интернета»

    Напомним, Носик скончался минувшей ночью на даче в деревне Пирогово под Москвой. Его друзья рассказывают, что всю минувшую неделю Носик буквально не выходил из запоя, из-за чего накануне очень плохо себя чувствовал и принял решение бросить пить. Другие его знакомые утверждают, что журналист имел серьезные проблемы с наркотиками. 

     

    Автор: Кира Мирова
    #носик #засурский
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко опубликовал видео долгожданной встречи с Тиллерсоном

        14:51 9 Июля 2017 855
        Читать
        14:49
        Сегодня

        Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма
        14:24
        Сегодня

        Медведев: Творчество Ильи Глазунова было пропитано любовью к России
        12:08
        Сегодня

        Тиллерсона с хлебом и солью встретили в аэропорту Киева
        12:07
        Сегодня

        Сирия: подготовленное РФ и США соглашение о перемирии вступило в силу
        8:00
        Сегодня

        Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 6559

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12316

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1619

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3019

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2364
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        14:44   9 Июля 2017
        420
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        196
        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        12:25   9 Июля 2017
        3211
        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        11:32   9 Июля 2017
        253