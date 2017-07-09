Пушков посоветовал Тиллерсону запастись валидолом перед встречей с Порошенко

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Москва, 9 июля. Госсекретарю США Рексу Тиллерсону стоит запастись валидолом перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы успокоить украинского лидера. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков отметил, что украинские политики заметно нервничают после двухчасовой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге, где лидеры обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе.

«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путина и Трампа. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, первая личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20 длилась два часа 15 минут. Ключевыми темами переговоров Путина и Трампа стали Сирия, Украина, КНДР, а также вопросы борьбы с терроризмом и кибербезопасность.