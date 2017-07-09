МИД Китая подвел итоги визита Си Цзиньпина в Россию

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Пекин, 9 июля. Углубление российско-китайского сотрудничества является стратегическим выбором Пекина и Москвы. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Углубление китайско-российского взаимодействия и сотрудничества — общие чаяния народов двух стран и непоколебимый стратегический выбор обеих сторон» — подчеркнул дипломат, комментируя визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву.

Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.