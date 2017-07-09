Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Премьер-министр Ирака прибыл в Мосул, чтобы поздравить военных с победой
Весь мир
В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

    14:38  9 Июля 2017
    201

    В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

    Варшава, 9 июля. Власти Польши эвакуировали около 10 тысяч человек, которые проживают в районе города Белосток. Об этом сообщили польские СМИ.

    6 июля на месте строительных работ была обнаружена неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба ST-50. Как отметили чиновники, в ходе извлечения снаряда могут возникнуть проблемы, поэтому было принято решение об эвакуации.

    Напомним, ранее стало известно о том, что дне Финского залива был обнаружен американский бомбардировщик времен Второй мировой войны.

    Автор: Алексей Громов
    #польша
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Порошенко опубликовал видео долгожданной встречи с Тиллерсоном

        14:51 9 Июля 2017 842
        Читать
        14:49
        Сегодня

        Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма
        14:24
        Сегодня

        Медведев: Творчество Ильи Глазунова было пропитано любовью к России
        12:08
        Сегодня

        Тиллерсона с хлебом и солью встретили в аэропорту Киева
        12:07
        Сегодня

        Сирия: подготовленное РФ и США соглашение о перемирии вступило в силу
        8:00
        Сегодня

        Путин и Трамп 40 минут спорили о том, кто вмешался в президентские выборы в США

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 6553

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        12312

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1619

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3019

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2363
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        Переговоры с Путиным по Сирии заставили Трампа задуматься о сотрудничестве с Россией

        14:44   9 Июля 2017
        412
        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        Путин о смерти Глазунова: Он был выдающимся художником современности

        12:58   9 Июля 2017
        196
        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        Россия отказалась принимать минскую декларацию в ПА ОБСЕ из-за пункта про Крым

        12:25   9 Июля 2017
        3205
        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        Знаменитый художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет

        11:32   9 Июля 2017
        253