В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы
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Варшава, 9 июля. Власти Польши эвакуировали около 10 тысяч человек, которые проживают в районе города Белосток. Об этом сообщили польские СМИ.
6 июля на месте строительных работ была обнаружена неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба ST-50. Как отметили чиновники, в ходе извлечения снаряда могут возникнуть проблемы, поэтому было принято решение об эвакуации.
Напомним, ранее стало известно о том, что дне Финского залива был обнаружен американский бомбардировщик времен Второй мировой войны.