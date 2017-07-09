В Польше эвакуировали 10 тысяч человек из-за 500-килограммовой бомбы

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Варшава, 9 июля. Власти Польши эвакуировали около 10 тысяч человек, которые проживают в районе города Белосток. Об этом сообщили польские СМИ.

6 июля на месте строительных работ была обнаружена неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба ST-50. Как отметили чиновники, в ходе извлечения снаряда могут возникнуть проблемы, поэтому было принято решение об эвакуации.

Thousands evacuated in Poland after WWII bomb found https://t.co/KRyPy7Ie0Z — DPM (@DigiPakMedia) July 9, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что дне Финского залива был обнаружен американский бомбардировщик времен Второй мировой войны.