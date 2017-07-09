Сирия: курды уничтожили 41 террориста ИГ в ходе столкновений в Ракке

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Ракка, 9 июля. Проамериканские курдские вооруженные формирования «Сил демократической Сирии» продолжают наступление на террористов ИГ* («Исламское государство»* запрещено в России по решению Верховного суда) в сирийской Ракке. Бои идут сразу в нескольких районах города, часть кварталов уже удалось очистить от террористов.

Бои идут в районах Ракки под название Хишам Абд аль-Малик на юге Ракки, где были уничтожены 5 террористов ИГ. Еще 13 террористов были уничтожены в районе Старой Ракки, при этом погибли двое курдских бойцов. Еще 13 боевиков были уничтожены в районах аль-Равда и аль-Дирия.

В районе аль-Барид на западе Ракки террористы ИГИЛ* предприняли контратаку на рассвете воскресенья, однако нападение провалилось: погибли 10 террористов и получил ранения один боец SDF.

Напомним, ранее сообщалось, что основным планом курдов является постепенное выдавливание террористов ИГ из города с целью избежать потерь среди гражданского населения.

* Организация запрещена на территории РФ.