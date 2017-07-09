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Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма
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    Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма

    14:49  9 Июля 2017
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    Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма

    Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ большинством голосов приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включена вызвавшая протесты РФ резолюция «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отказаться» от Крыма. Спорить по этому поводу с хулителями России — это все равно, что метать бисер перед свиньями, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

    Ранее стало известно, что антироссийская резолюция с требованием «отдать» Крым была включена в итоговой документ ПА ОБСЕ по инициативе делегации Украины. В резолюции содержится призыв к России отменить решение о воссоединении с Крымом и вывести с Крымского полуострова «оккупационные силы».

    За итоговую декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 стран, в том числе Российская Федерация, выступили против, еще три делегации воздержались.

    За итоговую декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ

    Глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что практически в каждом из 36 пунктов украинской резолюции выдвигаются бездоказательные обвинения в адрес РФ.

    Согласно тексту резолюции, ассамблея заявляет о своем полном уважении суверенитета и целостности Украины в пределах «признанных международным сообществом границ», включая «Автономную республику Крым и город Севастополь». Резолюция также содержит требование к российским властям срочно предоставить независимым организациям и экспертам доступ на территорию Крыма.

    «Мы предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции, — отметил, комментируя итоговый документ, Петр Толстой. — Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав и всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота».

    По словам Толстого, в связи с наличием в итоговой декларации документа, предложенного Украиной, Россия проголосовала против принятия минской декларации в целом.

    Ранее антироссийскую декларацию по Крыму раскритиковали в Совете Федерации РФ.

    Ялта

    «Решение парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое было принято по Республике Крым, противоречит нормам международного права, — заявила корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета СовФеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. — Воссоединение Крыма с Россией состоялось в соответствии с нормами международного права и в соответствии с основополагающими положениями устава ООН о реализации права народов на самоопределение».

    Сенатор Ковитиди напомнила ПА ОБСЕ о существующих до сих пор проблемах относительно, например, принадлежности Соединенным Штатам некоторых штатов, в том числе Флориды.

    «Территориальные споры между США и Испанией начались еще в XIX веке, когда американская армия оккупировала испанскую Флориду под предлогом защиты своих южных территорий от индейцев, — напомнила Ковитиди. — Так что пусть в парламентской ассамблее сначала разберутся со своими вопросами».

    Ситуацию вокруг новой «дискуссии» по поводу Крыма, затеянную Украиной в ПА ОБСЕ, Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

    «Это вечная дилемма — некоторые оптимисты, видимо, люди милосердные — думают, что все эти международные организации еще не совсем пропали. А я считаю, что пропали, — отметил Виталий Милонов. — Считаю, что метать бисер перед свиньями можно, но в Священном писании написано, что это дело бесполезное и даже вредное. Что вы хотите от всех этих сторонников европейских ценностей, которые признают, в том числе, легализацию однополых браков?»

    Симферополь

    По словам депутата, все решения такого рода тесно связаны и ни к чему хорошему не приведут.

    «Европейцы ступили на путь погибели — это тонущий корабль, — отметил депутат. — И каким бы парфюмом он сейчас ни вонял, мы должны понимать, что это парфюм не благосостояния, не перспективы и надежд на будущее, это парфюм как бы лопающихся пузырьков в Duty Free, когда все падает и рушится — вроде пахнет вкусно, а на самом деле это запах гибели и разложения».

    По словам депутата, России не следует пытаться угодить Западу, а нужно идти своей дорогой, не обращая внимания на злопыхателей и хулителей.

    «Не надо обольщаться — нас там не примут, нам там не рады, все эти люди с девиантной психикой никогда не будет считать нас своими. Поэтому не нужно пытаться с ними заигрывать. Надо быть выше этого, потому что нельзя свету опускать до тьмы. Нельзя падать низко, чтобы быть с ними на одном уровне. Потому что нам с Западом в его падении не по пути, у нас своих проблем хватает», — резюмировал Виталий Милонов.

    Автор: Ирина Петрова
    #украина #милонов #обсе #крым #паобсе
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