Не мечите бисер перед свиньями: в Госдуме «оценили» совет ПА ОБСЕ отказаться от Крыма

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Участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ большинством голосов приняли декларацию по итогам ежегодной сессии в Минске, в которую включена вызвавшая протесты РФ резолюция «О восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», в которой, в частности, содержится требование к России «отказаться» от Крыма. Спорить по этому поводу с хулителями России — это все равно, что метать бисер перед свиньями, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что антироссийская резолюция с требованием «отдать» Крым была включена в итоговой документ ПА ОБСЕ по инициативе делегации Украины. В резолюции содержится призыв к России отменить решение о воссоединении с Крымом и вывести с Крымского полуострова «оккупационные силы».

За итоговую декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 15 стран, в том числе Российская Федерация, выступили против, еще три делегации воздержались.

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что практически в каждом из 36 пунктов украинской резолюции выдвигаются бездоказательные обвинения в адрес РФ.

Согласно тексту резолюции, ассамблея заявляет о своем полном уважении суверенитета и целостности Украины в пределах «признанных международным сообществом границ», включая «Автономную республику Крым и город Севастополь». Резолюция также содержит требование к российским властям срочно предоставить независимым организациям и экспертам доступ на территорию Крыма.

«Мы предлагали отказаться от рассмотрения данной резолюции, — отметил, комментируя итоговый документ, Петр Толстой. — Россия может представить 136 пунктов по фактам нарушения фундаментальных прав и всех международных норм со стороны нынешних властей Украины, пришедших к власти в результате государственного переворота».

По словам Толстого, в связи с наличием в итоговой декларации документа, предложенного Украиной, Россия проголосовала против принятия минской декларации в целом.

Ранее антироссийскую декларацию по Крыму раскритиковали в Совете Федерации РФ.

«Решение парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое было принято по Республике Крым, противоречит нормам международного права, — заявила корреспонденту Федерального агентства новостей член комитета СовФеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. — Воссоединение Крыма с Россией состоялось в соответствии с нормами международного права и в соответствии с основополагающими положениями устава ООН о реализации права народов на самоопределение».

Сенатор Ковитиди напомнила ПА ОБСЕ о существующих до сих пор проблемах относительно, например, принадлежности Соединенным Штатам некоторых штатов, в том числе Флориды.

«Территориальные споры между США и Испанией начались еще в XIX веке, когда американская армия оккупировала испанскую Флориду под предлогом защиты своих южных территорий от индейцев, — напомнила Ковитиди. — Так что пусть в парламентской ассамблее сначала разберутся со своими вопросами».

Ситуацию вокруг новой «дискуссии» по поводу Крыма, затеянную Украиной в ПА ОБСЕ, Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это вечная дилемма — некоторые оптимисты, видимо, люди милосердные — думают, что все эти международные организации еще не совсем пропали. А я считаю, что пропали, — отметил Виталий Милонов. — Считаю, что метать бисер перед свиньями можно, но в Священном писании написано, что это дело бесполезное и даже вредное. Что вы хотите от всех этих сторонников европейских ценностей, которые признают, в том числе, легализацию однополых браков?»

По словам депутата, все решения такого рода тесно связаны и ни к чему хорошему не приведут.

«Европейцы ступили на путь погибели — это тонущий корабль, — отметил депутат. — И каким бы парфюмом он сейчас ни вонял, мы должны понимать, что это парфюм не благосостояния, не перспективы и надежд на будущее, это парфюм как бы лопающихся пузырьков в Duty Free, когда все падает и рушится — вроде пахнет вкусно, а на самом деле это запах гибели и разложения».

По словам депутата, России не следует пытаться угодить Западу, а нужно идти своей дорогой, не обращая внимания на злопыхателей и хулителей.