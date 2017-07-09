Медведев: Творчество Ильи Глазунова было пропитано любовью к России

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Москва, 9 июля. Творчество скончавшегося художника Ильи Глазунова было пропитано любовью к России и ее жителям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев выразил соболезнования родным и близким Глазунова в связи с кончиной мастера.

«Илья Сергеевич обладал особым даром передавать характер и чувства человека, — заметил российский премьер. — Он был подлинно народным художником, любил людей, свою страну. Этой любовью было пронизано все его творчество».

Глава правительства также отметил, что Глазунов всю жизнь боролся за сохранение культурного наследия России. Медведев добавил, что в память о художнике остались его великолепные полотна, его академия и талантливые ученики.

Ранее дочь художника Вера Глазунова сообщила, что отец умер от остановки сердца.