ДНР: Украинские силовики вели целенаправленный обстрел автомобиля мэра Горловки

В Избранное

Донецк, 9 июля. Украинские силовики намерено устроили обстрел автомобиля мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что накануне ему удалось пообщаться с Приходько, который сообщил, что украинские силовики вели целенаправленный обстрел его автомобиля. По словам Приходько, сначала украинские военнослужащие открыли огонь из вооружения БМП, после чего начался минометный обстрел.

Напомним, обстрел автомобиля мэра Горловки произошел 8 июня на трассе «Горловка-Донецк» в районе Ясиноватой. В результате обстрела Приходько получил легкую контузию.