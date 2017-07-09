Пушков: Не стоит преувеличивать значение резолюции ПА ОБСЕ по Крыму

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Москва, 9 июля. Не стоит преувеличивать значение резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посвященной Крымскому полуострову. Так считает глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Сколько таких резолюций наштамповала ПАСЕ? И лишь загнала себя в полный тупик», — подчеркнул российский сенатор.

Не надо преувеличивать значение резолюции ПА ОБСЕ по Крыму. Сколько таких резолюций наштамповала ПАСЕ? И лишь загнала себя в полный тупик. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 9, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ проголосовала против принятия минской декларации из-за антироссийских резолюций.