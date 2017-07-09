Порошенко опубликовал видео долгожданной встречи с Тиллерсоном

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Киев, 9 июля. Украинский лидер Петр Порошенко встретил прибывшего в Киев с непродолжительным визитом государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

На видео запечатлено, как глава Украины спустился к главному входу администрации президента, чтобы лично поприветствовать Тиллерсона. На кадрах видно, как украинский президент «трясет» руку Тиллерсона и не спешит ее выпускать.

Напомним, встреча с представителями СМИ по результатам переговоров началась в 14.05 (по московскому времени).

Ранее стало известно, что глава государственного департамента США планирует обсудить с Порошенко ситуацию в Донбассе, а также визит главы РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом.