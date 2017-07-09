Уникальная возможность для романтиков: бриг Roald Amundsen раскрыл петербуржцам свои тайны. ФАН-ТВ

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В рамках Балтийской яхтенной недели в Петербург прибыл немецкий парусный бриг Roald Amundsen («Руаль Амудсен»), названный в честь норвежского путешественника. Этот 50-ти метровый корабль, который был построен еще в 1952 году, на данный момент является учебным судном, пересекшим Атлантический океан. Бриг пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта. До конца недели жители и гости города смогут подняться на борт и своими глазами увидеть устройство судна. Сделала это и корреспондент ФАН-ТВ.

Капитан корабля Ульрих Комаровски рассказал:

– У нас была, возможно, одна, единственная в своем роде, возможность зайти в Петербург под парусами. Маневр исполняет не капитан, а команда, и тут считаются, в том числе, ее навыки. Это хороший знак, что команда, где некоторые из членов даже не имеют общего языка, после двух недель совместного пребывания на борту может исполнить такой сложный маневр, и я, несомненно, горд своей командой.

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Сергей Алексеев, президент Санкт-Петербургского парусного союза, пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Сейчас проходит Большая морская регата, и в рамках этой регаты многие корабли сегодня заходят в эту часть Балтийского моря, восточную часть Финского залива. Вот этот красавец по случаю заскочил к нам. Бриг – это такой проект где-то XVIII-XIX века, вот именно так вооружались тогда корабли. Коллеги по этому проекту, по этим чертежам, по этим схемам создали свой корабль. Недаром Джек Лондон сказал: «Я в жизни знал только три прекрасных вещи: танцующая женщина, скачущая лошадь и бригантина под всеми парусами».

Ульрих Комаровски в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ обратил внимание на особенности своего судна и своей команды:

– Корабль хорошо предназначен для того, чтобы кого-то здесь обучать, и он не настолько большой, чтобы быть опасным. Здесь открытая палуба, и хорошо всех видно и какие-то ошибки можно исправить, сразу среагировать. Самая, наверное, яркая особенность – это особенный дух, атмосфера корабля. Само собой разумеется, что на обучающих кораблях половина состава – женщины. У нас есть женщины на всех позициях. Ни возраст, ни пол здесь не играет никакой роли, все зависит от функции, которую ты выполняешь на корабле, чем ты можешь кораблю помочь, и как ты можешь участвовать в жизни корабля.

Майя Горская, участник проекта «Ветер и волны», очень довольна полученным опытом:

– Я участник проекта «Ветер и волны», я на корабле 11 дней. Это безумно интересно, это, конечно, не основная работа, это любительское занятие, но это что-то невероятное. Иногда появляется это чувство, что ты – часть чего-то очень большого, часть команды, ты смотришь на море вокруг и понимаешь, что это того стоит.

Татьяна Чижевская пришла на бриг, как только услышала о такой воможности:

– Было интересно посмотреть на сам корабль, представить, что на этих кораблях когда-то плавали наши предки. Наверное, у каждого человека с того времени осталось ощущение романтики, особенно у человека, который в большом городе заключен в очень жесткие рамки с камня, бетона и стекла. Представить себе, что мы куда-то можем отправиться, – этот замечательное ощущение. Ты будто прикасаешься к истории и одновременно видишь, что это все продолжается в будущем.

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