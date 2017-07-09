Власти Крыма жестко отреагировали на призыв ПА ОБСЕ вернуть полуостров Украине

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Симферополь, 9 июля. Никакие ультиматумы не заставят крымчан изменить свою позицию и отказаться от исторической родины. Так накануне принятия резолюции ПА ОБСЕ отреагировали власти Крыма на ее явную антироссийскую направленность.

«Воссоединение Крыма с Россией — это на века. Все, кто тешит себя хоть какой-то другой мыслью, сильно обманываются. Никакие ультиматумы или призывы не заставят крымчан изменить выбор в пользу своей исторической родины», — заявил РИА Новости глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов.

Он добавил, что, отказываясь признавать итоги референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России, Украина нарушает права человека.

Напомним, резолюция ПА ОБСЕ была принят сегодня в Минске. Делегация от РФ голосовала против из-за антироссийских пунктов, которые она содержит. В частности, речь в ней идет о возвращении Крыма Украине.