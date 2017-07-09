Климкин подарил генсеку ООН «частичку Украины»

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Киев, 9 июля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подарил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу вышиванку, назвав ее частичкой страны, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

На встрече Климкин и Гутерреш обменялись мнениями по вопросам взаимодействия ООН и Украины. Кроме того, украинский министр подарил генсеку ООН вышиванку.

«Вышиванка — это не просто одежда, — объяснил Климкин. — Это частичка Украины. И она действительно подойдет генеральному секретарю ООН».

Вишиванка - не просто одяг. Це частинка України. І вона справді пасуватиме Генеральному секретарю ООН. Вітаємо в Україні! @antonioguterres pic.twitter.com/iTuM4a01rc — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 9, 2017

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и Гутерреш намерены обсудить на встрече в Киеве пути урегулирования конфликта в Донбассе.