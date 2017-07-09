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Ирак: командование ИГ переместилось из Мосула в Талль-Афар
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    Ирак: командование ИГ переместилось из Мосула в Талль-Афар

    14:06  9 Июля 2017
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    Ирак: командование ИГ переместилось из Мосула в Талль-Афар

    Мосул, 9 июля. Террористы из запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство»* через свои информационные источники объявили о том, что ставка командования ИГ* перемещается из Мосула, где группировка в настоящее время полностью уничтожена, в расположенный в 63 км к западу Талль-Афар. Террористы объявили, что будут продолжать сопротивление на территории Ирака.

    Террористы в своем сообщении признали, что в настоящее время войска преследуют и уничтожают последние очаги сопротивления на территории Старого города в Мосуле. Среди уничтоженных в Мосуле террористов, по данным иракских военных, множество полевых командиров — в том числе один из главарей группировки из Саудовской Аравии, который был уничтожен вместе с более чем 30 другими террористами при попытке бежать из окружения, переправившись на восточный берег пересекающей Мосул реки Тигр.

    Ирак: командование ИГ переместилось из Мосула в Талль-Афар

    Талль-Афар был захвачен террористами ИГИЛ* еще в 2014 году, до этого они организовали там несколько кровавых терактов. В настоящее время иракские силы освободили большую часть районов к югу от города, включая аэропорт, и готовятся к окончательному освобождению города.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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