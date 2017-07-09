Ирак: командование ИГ переместилось из Мосула в Талль-Афар

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Мосул, 9 июля. Террористы из запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство»* через свои информационные источники объявили о том, что ставка командования ИГ* перемещается из Мосула, где группировка в настоящее время полностью уничтожена, в расположенный в 63 км к западу Талль-Афар. Террористы объявили, что будут продолжать сопротивление на территории Ирака.

Террористы в своем сообщении признали, что в настоящее время войска преследуют и уничтожают последние очаги сопротивления на территории Старого города в Мосуле. Среди уничтоженных в Мосуле террористов, по данным иракских военных, множество полевых командиров — в том числе один из главарей группировки из Саудовской Аравии, который был уничтожен вместе с более чем 30 другими террористами при попытке бежать из окружения, переправившись на восточный берег пересекающей Мосул реки Тигр.

Талль-Афар был захвачен террористами ИГИЛ* еще в 2014 году, до этого они организовали там несколько кровавых терактов. В настоящее время иракские силы освободили большую часть районов к югу от города, включая аэропорт, и готовятся к окончательному освобождению города.

* Организация запрещена на территории РФ.